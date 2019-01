Een 14-jarige jongen in het asielzoekerscentrum in Oisterwijk is gewond geraakt door een steekincident, zei een woordvoerster van de politie. De politie heeft nog geen verdachte kunnen aanhouden.

De jongen kreeg zondagmiddag ruzie met een andere jongen, waarbij de twee elkaar te lijf gingen. Daarbij werd ook een mes getrokken waarmee het slachtoffer in zijn gezicht werd gestoken. De jongen is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De dader is onvindbaar.