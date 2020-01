Een 17-jarige jongen is dinsdagmorgen gewond geraakt door een incident aan de Neckar in Den Haag, vlakbij het ROC Mondriaan. De politie meldt dat de jongen in het ziekenhuis is behandeld. Na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident. Er is nog niemand aangehouden.