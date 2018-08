Een jongen is maandagavond in Eindhoven gewond geraakt door een steekincident op het Stationsplein.

De politie kreeg eerst een melding van een grote vechtpartij in het centrum van de stad. Niet veel later werd de gewonde jongen gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.