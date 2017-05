Jongen ernstig gewond na winkeldiefstal

Een vijftienjarige jongen uit Amsterdam is woensdag in Roermond ernstig gewond geraakt toen hij op de vlucht na een winkeldiefstal werd aangereden door een auto. Dat gebeurde op de vierbaans N280 in Roermond.

Volgens de politie had de jongen samen met een kompaan een winkeldiefstal gepleegd in het Designer Outlet center. Een beveiligingsmedewerker zag dit gebeuren en zette de achtervolging in. Op hun vlucht renden de jongens de drukke weg voor het Outlet over, waarbij een van hen onder een passerende auto terechtkwam.

De Amsterdammer liep ernstig hoofdletsel op en is naar het academisch ziekenhuis in Maastricht gebracht.

De andere verdachte is spoorloos.