Jongen en vrouw vast voor brand in hotel

De politie heeft dinsdagochtend een 17-jarige jongen en een 43-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden. Het tweetal wordt verdacht van betrokkenheid bij brandstichting in een hotel in Lagedijk, in april vorig jaar.

In het hotel was midden in de nacht een explosie. Het ging om een doelgerichte actie, bleek uit camerabeelden. Daarop was te zien dat een jongen met een hamer een raam insloeg, naar de bar in het restaurantgedeelte liep, daar iets neergelegde en vervolgens aanstak. Daarna ging hij er snel vandoor en kort daarna volgde de explosie.

De recherche kwam de jongen en de vrouw door uitgebreid onderzoek op het spoor en is op dit moment bezig te achterhalen wat de exacte rol van de twee Amsterdammers bij de brandstichting is.