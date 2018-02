Jongen en ouders handelden in nitraatbommen

Een jongen (14) uit het Drentse Geesbrug stond dinsdag samen met zijn ouders voor de rechtbank in Assen wegens de handel in illegaal zwaar vuurwerk in 2016. Als twaalfjarige zou hij samen met zijn vader door heel Nederland nitraat- en vlinderbommen hebben verkocht. In het huis van het gezin werd ook zwaar vuurwerk gevonden.

Tegen de jongen eiste het Openbaar Ministerie (OM) honderd uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn vader (50) hoorde honderd uur werkstraf en twee maanden cel voorwaardelijk eisen.

De moeder (49) zou bijna 2000 euro hebben witgewassen en hebben geholpen met de handel. Tegen haar eiste het OM 1500 euro boete en twee weken celstraf voorwaardelijk.

De zaak werd vanwege de leeftijd van de jongen achter gesloten deuren behandeld. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.