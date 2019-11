Jongen en mannen opgepakt voor diefstal op A58

De politie heeft zaterdagmorgen met getrokken vuurwapen een 17-jarige jongen en drie mannen van 20 uit Nijmegen in een gestolen auto aangehouden op parkeerplaats Wouwse Tol op de A58, nabij Wouw in Noord-Brabant.

Ze worden ervan verdacht onder bedreiging van wapens de wagen te hebben gestolen. De politie vermoedt dat de overval rond 04.30 uur in Hoogerheide is gebeurd. Bij de aanhouding zijn geen wapens gevonden. De politie zegt in het belang van het onderzoek verder geen informatie te kunnen geven.