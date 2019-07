Jongen bedreigt taxichauffeur met vuurwapen

Een 17-jarige jongen heeft een taxichauffeur bedreigd met een vuurwapen toen hij na een urenlange rit niet wilde afrekenen. De Amsterdammer liet zich vrijdag rond 14.15 uur ophalen door de taxi in de gemeente Zaanstad en liet de chauffeur vervolgens meerdere tussenstops maken in Amsterdam. Toen hij zich na een aantal uren liet afzetten in Amsterdam-West, zei hij dat hij geen geld bij zich had. Hij bedreigde de bestuurder met het vuurwapen en ging ervandoor, meldt de politie dinsdag.

De politie kreeg snel beelden van de verdachte te zien, waarop agenten hem herkenden. Hij is aangehouden. Bij de inval in het pand waar hij zich bevond, trof de politie het vuurwapen, een stroomstootwapen, vals geld en meerdere wikkels met vermoedelijk harddrugs aan. De jongen zit nog vast.