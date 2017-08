Jongen (5) verdronken in Bodegraven

Een jongen van vijf uit Bodegraven is zaterdag overleden nadat hij vrijdagavond in het water was gevallen. Getuigen hadden een spelend kind aan de Buitenkerk in het water van de Oude Rijn zien belanden en waarschuwden de hulpdiensten. Daarop werd het scheepvaartverkeer stilgelegd en gingen duikteams van de brandweer naar hem op zoek.

Na ongeveer een halfuur vonden de duikers het jongetje en werd begonnen met reanimatie. Hij is naar een ziekenhuis gebracht waar hij later is overleden. De politie probeert nog te achterhalen hoe de jongen precies in het water terecht kon komen.