Een 5-jarig jongetje uit het Gelderse Oldebroek is woensdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die hij had opgelopen door een verkeersongeval.

De jongen was op de weg De Hagen in zijn woonplaats aangereden door een 19-jarige automobiliste. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval.