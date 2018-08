Een negentienjarige jongen is alsnog overleden nadat hij vorige week dinsdag was aangereden op een voetgangersoversteekplaats op de Bergweg in Rotterdam.

De automobilist ging er na de aanrijding vandoor. De 45-jarige man meldde zich twee dagen later bij de politie. Hij zit vast.

De jongen liep bij het ongeluk ernstig hoofdletsel op. Hij overleed volgens de politie woensdagavond in het ziekenhuis.