Jongen (19) in Zevenaar mogelijk dood door val uit winkelwagen

Een jongen van 19 jaar is zaterdagavond om het leven gekomen door een ongeval in Zevenaar (Gelderland). Het slachtoffer zou volgens getuigen in een winkelwagen hebben gestaan die werd voortgetrokken door een auto. Hij viel, raakte zwaargewond en overleed ter plekke, meldt de politie.

De 18-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Hij komt uit Rijnwaarden en wordt ervan verdacht de wegenverkeerswet te hebben overtreden.

De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld en roept getuigen van het voorval op zich te melden.