Jongen (17) veroordeeld voor doodslag Sneker

Een jongen van zeventien die in december vorig jaar in Sneek een 39-jarige man heeft doodgestoken, is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De straf werd donderdag uitgesproken door de rechtbank in Leeuwarden.

Volgens de rechter is er sprake van doodslag. Twee jaar geldt bij minderjarigen dan als de maximale celstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had veertien maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. De jongen is de ex-stiefzoon van het slachtoffer. Er was sprake van een drugsconflict.

De steekpartij had plaats op 14 december 2017 rond 11.00 uur ’s ochtends. Het slachtoffer, dat met een groot mes in zijn linkerzij was gestoken, overleed voor zijn woning. De jongen werd ’s avonds na onder meer een oproep via Burgernet opgepakt.

De jongen handelde al langer in drugs en leverde ook aan het slachtoffer. Hij stelde op de zitting dat het slachtoffer cocaïne van hem had gestolen. Daarom had hij hem in diens woning ter verantwoording geroepen. In de woonkamer kregen de twee ruzie, waarbij met meubels werd gegooid.

Volgens de jongen handelde hij uit noodweer. Dit gelooft de rechtbank niet omdat ook een bekende van de jongen aanwezig was. Beiden vluchtten met de scooter van verdachte. De kompaan is een jongen van zestien. Hij werd dezelfde avond ook opgepakt. De aanklager moet nog beslissen of hij wordt vervolgd.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de zeventienjarige verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft ernstige gedragsproblemen met antisociale trekken. Maar dat is geen reden om een lagere straf dan de maximale op te leggen, aldus de rechter. Die acht de kans op herhaling groot. De duur van jeugd-tbs is minimaal twee en maximaal zes jaar.