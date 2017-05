Jongen (17) neergestoken door onbekende

Een zeventienjarige jongen is zondagochtend vroeg in Terneuzen door een onbekende neergestoken. Hij raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is stabiel, zei de politie. Van de dader ontbreekt elk spoor.

De jongen liep in een brandgang aan het Haringvliet toen hij door een hem onbekende persoon werd belaagd. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Volgens een woordvoerster van de politie is het slachtoffer „een gewone jongen”. Het is ook niet bekend of de dader een man of een vrouw was. „Het is een rare zaak. We hopen dat getuigen ons meer informatie kunnen geven”, zei de woordvoerster.