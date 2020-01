Bij een ongeval met een tractor in het Overijsselse Reutum is vrijdagavond een 17-jarige jongen uit Harbrinkhoek om het leven gekomen. Volgens de politie is de tractor door nog onbekende oorzaak tijdens het rijden omgevallen en kwam het slachtoffer eronder terecht.

De tractor werd bestuurd door een 17-jarige jongen uit Tubbergen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.