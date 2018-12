Jongen (16) vast voor neersteken broer

Een 16-jarige jongen heeft in een huis in Dordrecht zijn 18-jarige broer met een mes in de arm gestoken. De politie heeft de jongen aangehouden.

Agenten kregen een melding dat de twee broers ruzie hadden in een woning aan de Dubbeldamseweg Zuid. Toen zij ter plekke kwamen, troffen ze het 18-jarige slachtoffer aan met een steekwond in zijn onderarm.

In de woning troffen ze het mes aan en konden ze de minderjarige verdachte aanhouden. De oudste broer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.