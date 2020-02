In een bedrijfshal in Dodewaard (Gelderland) is woensdagmiddag een 15-jarige jongen dood gevonden. De Inspectie SZW (de arbeidsinspectie) en de politie doen onderzoek, zei een woordvoerster van de politie na een bericht hierover in de Gelderlander.

Het is nog niet bekend waardoor de jongen is overleden. Volgens de Gelderlander was de jongen daar aan het werk en is nog geprobeerd hem te reanimeren.