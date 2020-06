Jongen (15) aangehouden voor vuurwerk dat agenten verwondde

De politie in Rotterdam heeft een 15-jarige jongen aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een agent liep een gescheurd trommelvlies op en een ander een schaafwond aan een been. Zes agenten kregen last van oorsuizen

De jongen gooide na afloop van de antiracismebetoging op 3 juni in Rotterdam met zwaar illegaal vuurwerk, een zogenoemde cobra. Hij is zaterdag opgepakt en zit nog vast, meldde de politie woensdag.

De agenten stonden op straat bij elkaar voor nieuwe instructies toen van een afstandje een cobra in hun midden werd gegooid. De agenten hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling dan wel zware mishandeling.

De jongen is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot dat de verdachte 14 dagen langer vast blijft zitten.