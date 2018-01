Een veertienjarige jongen heeft maandag in Amsterdam zijn hand verloren bij het afsteken van vuurwerk. Samen met een jongen van tien en van elf had hij in de Willem Molengraaffstraat een hoeveelheid vuurwerk aan elkaar gebonden.

Het explosief ging daarna volgens de politie sneller af dan het drietal had verwacht. De veertienjarige jongen raakte bij de hevige explosief zijn hand kwijt. De anderen twee liepen verwondingen aan hun gezicht op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.