In Amsterdam is zondagavond een 14-jarige jongen neergestoken. De politie is op zoek naar twee verdachten die er te voet vandoor zijn gegaan.

Het steekincident vond even na 19.00 uur plaats in de 1e Jan Steenstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, hij was aanspreekbaar, meldt de politie. Onderzocht wordt wat zich precies heeft afgespeeld.