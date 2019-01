Jongen (14) neemt vuurwapen mee naar school

Een 14-jarige scholier heeft maandag in Rotterdam-Zuid een vuurwapen meegenomen naar school. Zijn moeder had de school geïnformeerd dat de jongen mogelijk een wapen bij zich had dat hij thuis had gepakt. De school waarschuwde daarop de politie.

Behalve de jongen arresteerde de politie ook zijn ouders en een 15-jarige klasgenoot die hem hielp het wapen op school te verstoppen. Nadat fouillering en doorzoeking van de kluisjes niets opleverden, vonden agenten het wapen uiteindelijk in de tas van de klasgenoot.

De politie zoekt uit van wie het wapen precies is.