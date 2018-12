Een 14-jarige jongen is zaterdag ernstig gewond geraakt, omdat er vuurwerk in zijn hand is afgegaan. De jongen was op de Laan Van Westmolen in Mijnsheerenland aan het spelen met het stukje legaal vuurwerk, een zogeheten Thunderking.

Volgens de politie is hij met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. In een bericht op Facebook waarschuwt de politie van het korps Hoeksche Waard: „!!! Ook legaal vuurwerk kan ernstig letsel veroorzaken als hier niet volgens de regels mee wordt om gegaan.!!!”