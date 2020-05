Jongen (13) vermist die niet op school aankwam in Breda

De politie is op zoek naar de vermiste Dré Jansen (13), die sinds vrijdagochtend spoorloos is. De jongen vertrok vanuit huis naar zijn school in Breda, maar kwam daar nooit aan. Vermoed wordt dat de tiener in Zeeland is, maar waarom heeft de politie niet bekendgemaakt.

Vanwege de vermissing is een Vermist Kind Alert verspreid. In dat geval maakt de politie zich „ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind”. Er is ook een foto van de jongen gedeeld.

Dré Jansen is vertrokken op een zwarte herenfiets van het merk Gazelle. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een legergroene jas, een blauw vest met capuchon en blauw-witte Adidas-sneakers. Ook had de tiener twee rugtassen bij zich. De jongen draagt normaal gesproken een bril, maar heeft deze niet altijd. Verder meldt de politie dat hij een scheve nek heeft.