Jongen (13) vast voor beroving vrouw Geldrop

Een dertienjarige jongen is dinsdag opgepakt voor het beroven van een 86-jarige vrouw in Geldrop (Noord-Brabant) begin april. Bij die beroving op De Bleek viel het bejaarde slachtoffer op de grond waardoor ze enige tijd buiten bewustzijn was.

De vrouw werd met verwondingen, onder meer aan haar hoofd, naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte ging er vandoor met haar handtas. „Een voorbijganger ging hem nog achterna maar helaas zonder succes”, aldus de politie. Die kwam de tiener op het spoor dankzij tientallen tips die binnenkwamen na een uitzending van Opsporing Verzocht.