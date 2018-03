Jongen (13) overleden na ongeluk Heerenveen

Een dertienjarige jongen uit het Friese Oldeboorn is overleden aan verwondingen die hij woensdag had opgelopen door een aanrijding in Heerenveen. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog.

De jongen zat op de fiets. Op de Leeuwarderstraatweg net buiten de stad ging het mis toen een auto met aanhanger afsloeg. De automobilist, een 54-jarige man uit Oranjewoud, stak het fietspad over waar de jongen aan kwam fietsen. Nadat ze in botsing waren gekomen, werd het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij zaterdagavond.