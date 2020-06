Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is op het Zuidplein in Rotterdam slachtoffer geworden van een steekpartij. Hij meldde zich zondagmiddag op eigen kracht met een steekwond bij een ziekenhuis. De jongen zou kort ervoor in een winkelcentrum zijn gestoken met een mes.

Later op zondag heeft de politie twee 16-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden die erbij betrokken zouden zijn geweest. Wat voorafging aan het steekincident kan de politie nog niet zeggen.