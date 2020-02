Een jongen van elf uit het Friese Balk die donderdag vanuit een zwembad in Lemmer in kritieke toestand naar een ziekenhuis werd gebracht, is daar overleden. Dat heeft de politie vrijdag laten weten.

Omstanders haalden de jongen uit het water, waarna hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.