Een 11-jarige jongen is in het Noord-Hollandse Waarland beschoten met een luchtbuks. Hij raakte daarbij gewond aan zijn been. De politie is op zoek naar een dader.

Hij zou zijn beschoten in de buurt van de loodsen aan De Groet in Waarland.

De politie heeft buurtonderzoek gedaan in de omgeving en wil in contact komen met mensen met tips.