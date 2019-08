In Den Haag is een 10-jarige jongen gewond geraakt door een steekincident in een woning. De politie heeft zijn moeder (48 jaar) aangehouden als verdachte, meldt de politie. Ook de vrouw is gewond. Beiden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De politie ging naar het huis aan de Trezoriersdreef na een melding dat daar een steekincident had plaatsgevonden. In de woning troffen agenten de gewonde jongen en vrouw aan.