Een zeventienjarige jongen is in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis opgenomen nadat hij donderdagmiddag was neergestoken in Eindhoven. Hij werd in zijn nek geraakt. De politie is op zoek naar de dader en tast vooralsnog in het duister over het motief.

Het slachtoffer werd aangevallen op het 18 Septemberplein.