Jongeman (18) komt om bij ongeluk op A2

Door een ongeval op de A2 bij Den Bosch is dinsdagochtend een 18-jarige man uit Boxtel om het leven gekomen. Een vrouw is zwaargewond naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Twee andere inzittenden, onder wie de 21-jarige bestuurster uit Den Bosch, zijn met lichter letsel vervoerd naar een ziekenhuis in Den Bosch.

In de auto, die tegen de vangrail botste, zaten in totaal vijf mensen, aldus de politie.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Voor sommige getuigen van het ongeval is slachtofferhulp ingeschakeld.