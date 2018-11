Jonge Werkendammer: SGP is het beste voor boeren

De poster op het verkiezingsbord voor het gemeentehuis van Woudrichem toont het halve gezicht van ChristenUnielijsttrekker Wijnand van der Hoeven. Het biljet van SGP-voorman Theo Meijboom is achter ouderencentrum Zalmtrek een beetje in de struiken gezakt. En vanaf het verkiezingsbord klinkt de oproep: „Volg Jezus!”

De herindelingsverkiezingen leven nog niet sterk in Woudrichem,dat na 1 januari met Werkendam en Aalburg opgaat in de nieuwe gemeente Altena. Het verkiezingsbord voor het gemeentehuis is volgeplakt, maar er wordt niet naar gekeken. Eveline Noordtzij (38) loopt er met haar drie kinderen aan voorbij. „Ik ga wel stemmen”, zegt ze, „maar ik weet nog niet op welke partij. Ik ben nog zwevend.” Dat geldt ook de 26-jarige Lennart van Sluis. „Ik moet me nog in de programma’s verdiepen”, zegt hij, terwijl hij zijn zoontje uit het fietszitje tilt. „Ik vind het geloof belangrijk, dus kom meestal bij het CDA uit. Maar ik let ook op milieuzaken en sportfaciliteiten, want ik ben gymdocent.” Twee oudere vrouwen praten met elkaar over de herindeling. „Het gemeentehuis zal dichtgaan. Wat ervoor terugkomt, niemand die het weet.”

Veel mensen willen niet over politiek praten. „Niet geïnteresseerd”, bromt een man op de bakfiets in Woudrichem. Een SGP-stemster in Werkendam: „Ik heb er geen verstand van.”

Op de dijk richting Werkendam fietst een Gomarusleerling. De knaap weet goed dat er verkiezingen aankomen. Op welke partij zijn ouders gaan stemmen? „Op de SGP. Die het beste voor de boeren.” En weg is hij.

Proefballonnetje

In hartje Werkendam is het aan het begin van de middag nog niet druk in de Hoogstraat, een lange winkelstraat. Mevrouw A. M. Hoogendoorn (48) wipt even Blokker/Intertoys binnen. „Traditiegetrouw stem ik op de SGP.” Ze vindt de verkiezingen best spannend. „Iemand heeft over de koopzondagen al een proefballonnetje opgelaten. In Woudrichem is het al zover; in Aalburg wonen meer mensen van onze richting.”

Een zeventiger moet zich nog verdiepen in de vraag op wie hij gaat stemmen. „Ik vind saamhorigheid tussen de 21 dorpen heel belangrijk. Toen het protestantse Werkendam in 1997 samenging met het katholieke Dussen, was dat ook al lastig”, zegt hij.

Joop Uyl (79) gaat VVD stemmen. „Deze partij is goed voor de kleine ondernemers, zoals voor mijn vrouw en dochter, die hier een lingeriezaak hebben. Zelf heb ik een modellenbureau.”

Uyl hoopt op een stevig rechts beleid in de nieuwe gemeente. „Werkendam staat bekend om zijn drugsgebruik. Vanwege haar opvattingen over het drugs- en economisch beleid ben ik ook gecharmeerd van de SGP, al loop ik niet vaak naar de kerk.”

De Werkendammer is geen fan van de herindeling. „Alweer een samenvoeging. Straks moeten we voor verlenging van ons rijbewijs naar Almkerk.”

ChristenUnielijsttrekker Wijnand van der Hoeven ziet geen grote thema’s in de verkiezingsstrijd. „Misschien over beschermde dorpsgezichten, Progressief Altena is daarvoor, de VVD is hierin regelloos en de CU en SGP zitten ertussenin.” Van der Hoeven is zelf wethouderskandidaat voor zijn partij, een functie die hij nu in Aalburg vervult. Hij rekent op 4 tot 6 van de 31 raadszetels.

De grootste

Zijn SGP-evenknie, Theo Meijboom, is vooral bang voor een oplaaiende discussie over de koopzondag en het ambtsgebed. Van der Hoeven denkt echter dat de drie grote christelijke partijen een verruiming van de koopzondag of afschaffing van het ambtsgebed kunnen tegenhouden.

Een grote vraag is volgens Meijboom echter wie de grootste wordt: CDA of Altena Lokaal. Voor het CDA zou Burgerstem, met diverse voormalige CDA-prominenten, roet in het eten kunnen gooien. Meijboom, die op vijf SGP-zetels rekent, vindt het belangrijk dat zijn partij weer een wethouder krijgt. „In Werkendam hadden we er sinds 2002 een, terwijl we getalsmatig niet nodig waren voor de coalitie.”

Zetelverdeling

Gemeenteraad Aalburg: SGP (4), CDA (3), ChristenUnie (2), AltenaLokaal (2), BAB (1), De Aalburgse Alliantie (1), VVD (1), Progressief Altena (1).

Werkendam: Altena Lokaal (7), CDA (5), SGP (3), CU (3), Progressief Altena (3).

Woudrichem: CDA (5), Gemeentebelangen (3), ChristenUnie (3), Progressief Altena (3) VVD (1).