Een vrouw van 23 uit Amersfoort is dinsdag overleden in een ziekenhuis nadat zij eerder op de ochtend ernstige gewond was geraakt door een ongeval.

Rond 05.45 uur raakte een auto met vier vrouwen van de weg en belandde tegen een boom op de A27 ter hoogte van Rijnsweerd. De vrouw raakte zeer ernstig gewond.

Omstanders hielpen de andere drie inzittenden uit de auto. Zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie.