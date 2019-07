Jonge visarend krijgt gekleurde ring

Een visarend die dit voorjaar is geboren in de Biesbosch heeft een gekleurde ring om zijn poot gekregen. Het is daarmee de eerste geringde visarend van Nederland. Staatsbosbeheer en vogelonderzoekers willen weten waar de zeldzame trekvogel heen gaat, of hij terugkomt in Nederland en hoe oud hij wordt.

Visarenden broeden pas sinds 2016 in Nederland. Een van de twee broedparen heeft een nest gebouwd in een hoogspanningsmast van 65 meter hoog. Het andere broedpaar zit in een dode boom in een afgesloten gebied in de Biesbosch.

De nu geringde vogel is het enige jong dat dit jaar in de mast is geboren. In het andere nest zitten drie jongen volgens Staatsbosbeheer. In totaal zijn er sinds 2016 14 jonge arenden in Nederland geboren.

Visarenden kwamen eerder in Nederland niet voor. Omdat de stand in heel Europa groeit zijn ze nu ook in de Biesbosch neergestreken, denkt Staatsbosbeheer. Dat gebied is aantrekkelijk omdat er veel vis leeft, waarmee de arend zich voedt. Ook zijn er veel dode bomen, waarin de vogel de grote en zware nesten bouwt. Een visarend komt vaak terug naar het oude nest.