In Amsterdam zijn drie jonge verdachten aangehouden voor een gewelddadige straatroof in de Derde Oosterparkstraat in stadsdeel Oost. De drie Amsterdamse jongens van 12, 14 en 15 jaar zouden dinsdag een jongen van 14 van achteren hebben aangevallen, meldt de politie woensdag. Het slachtoffer werd geslagen, geschopt en beroofd van zijn smartphone.

Nadat een omstander de politie had gebeld, konden de drie verdachten in de buurt worden aangehouden.