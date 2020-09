Jonge verdachten ernstige mishandeling Rotterdam aangehouden

De politie heeft twee van de drie jongemannen aangehouden die afgelopen juli in Rotterdam-West een man ernstig zouden hebben mishandeld. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Spijkenisse en een 18-jarige Rotterdammer.

Het 43-jarige slachtoffer liep op 14 juli door zijn wijk om een pakje sigaretten te kopen. Toen hij op de hoek van zijn straat drie jongemannen zag waarvan hij vermoedde dat zij drugs dealden, sprak hij hen daarop aan. Hij filmde de jongens en zei dat ze niet in zijn wijk moesten dealen. Er ontstond een discussie waarin de jongens eisten dat het filmpje werd verwijderd. Dat wilde de man doen, maar alleen als hij eerst met hun ouders kon spreken.

De jongens stemden in, maar in de Oostervantstraat sloten de drie de man in en probeerden zijn mobiel af te pakken. Tijdens een worsteling kreeg de man een van de jongens op de grond, maar ging zelf ook neer. De andere twee jongens schopten daarop de man tegen zijn hoofd, waarna hij het bewustzijn verloor. Omstanders grepen in, de daders konden wegkomen. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek onder meer dat zijn jukbeen was gebroken. Ook moest zijn voorhoofd worden gehecht.

Door getuigenverklaringen en camerabeelden herkende een agent de verdachten, waarna afgelopen maandag de twee jonge verdachten werden aangehouden. Zij blijven veertien dagen in hechtenis, meldde de politie dinsdag. Naar de derde verdachte is de politie nog op zoek.