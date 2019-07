Een steppekiekendievenpaar heeft deze zomer op een Groningse akker zes jongen grootgebracht. Alle jongen zijn begin juli uitgevlogen, meldt natuurwebsite Nature Today.

In 2017 werd voor het eerst officieel vastgesteld dat er een paar steppekiekendieven broedde op een Groningse graanakker. In 2018 mislukte een broedpoging. Op een andere akker van dezelfde boer waar eerder vier jongen opgroeiden, zijn nu zes jonge steppekiekendieven uitgevlogen. Het was spannend of alle jongen zouden overleven, want de vader moet op akkers, in weilanden en in achtertuinen van buurtbewoners wel voldoende voedsel verzamelen voor zijn kroost, aldus Nature Today.

De steppekiekendief broedt doorgaans in Oost-Europa en Azië. De laatste jaren wordt de roofvogel heel af en toe in Nederland gezien.