Jonge SGP’ers in actie tegen voedselverspilling

SGP-jongeren deelde dinsdagochtend bij Den Haag Centraal pakken zuivel uit die bijna over de datum zijn. De jongerenorganisatie wil aandacht vragen voor „de grote hoeveelheid voedsel die elk jaar verspild wordt”.

Voorzitter van SGP-jongeren Willem Pos: „Wat ons betreft zet de overheid veel meer in op bewustwording, zodat consumenten zich niet blind staren op de datum op de verpakking. Zuivelproducten en eieren zijn vaak nog goed te gebruiken als het product over de datum is. Meer mensen zouden moeten weten dat je dat soort producten niet gelijk hoeft weg te gooien als de datum verstreken is.”

Jongerendag

Het thema voedselverspilling zal ook centraal staan op de SGP-jongerendag, op 10 maart in het Beatrixtheater in Utrecht. Sprekers op deze tweejaarlijkse jongerendag zijn dit keer onder anderen minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.