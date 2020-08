Jonge reuzenpanda Ouwehands heet Fan Xing

De in mei geboren reuzenpanda in Ouwehands Dierenpark in Rhenen heet Fan Xing. Die naam is gekozen uit vijf mogelijkheden waarop gestemd kon worden. Ruim 22.000 mensen deden mee aan de verkiezing.

De naam betekent sterrenhemel in het Chinees. Dat is een verwijzing naar het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder. Fan staat voor Fan Gao (Van Gogh) en Xing betekent ster.

Het is een genderneutrale naam, omdat nog niet bekend is of de jonge beer een mannetje of een vrouwtje is. De panda ligt nog in het speciale kraamhok en kan nog niet lopen. De verzorgers van het pandajong laten het dier en moeder Wu Wen met rust totdat de kleine panda zelf uit het kraamhok komt. Het publiek kan het dier naar verwachting in oktober voor het eerst in het echt zien. De jonge reuzenpanda blijft ongeveer vier jaar bij zijn moeder en gaat dan naar de pandaopvang in China.

Vader Xing Ya heeft zijn eigen afdeling in het pandaverblijf. Panda’s leven solitair. Het mannetje en vrouwtje zijn alleen bij elkaar geweest toen Wu Wen begin dit jaar enkele dagen vruchtbaar was. De vrouwtjespanda krijgt volgens de dierentuin nu een paar jaar rust voordat er een nieuwe bevruchtingspoging wordt gedaan.