Jonge moeder maakt traditionele keuze

De nieuwe generatie moeders grijpt terug op waarden die hun eigen opvoeding kenmerkten en lopen niet warm voor bijvoorbeeld digitale snufjes.

De ouders van nu zijn traditioneel, zo bleek donderdag uit onderzoek van het blad Ouders van Nu onder 8900 moeders. Papa zoekt de auto uit en mama blijft minder werken én meer zorgen.

Voordat de huidige ouders kinderen kregen, hadden ze vaak „een vrij leven waarin alles mogelijk was. De wereld over reizen, festivals pakken, vrijheid, work hard, play hard, social media, veel vrienden.”

Met de komst van kinderen groeit de behoefte aan veiligheid, warmte, traditie en gemoedelijkheid. Daarbij grijpen ze terug op de waarden die hun eigen opvoeding kenmerkten.

Vier van de vijf moeders vinden draagbare technologie niet nodig. De nieuwste digitale snufjes –hartmeters in matrasjes, een chip zodat je baby altijd te volgen is– zijn bij hen niet in trek.

Minder werken

Meer dan drie op de vijf vrouwen gaan minder werken zodra hun kind is geboren. Bij vaders is dat minder het geval. Hoofdredacteur Hilde Tholen: „Veel vrouwen willen de zorg die ze zelf hebben gekregen als kind ook graag aan hun baby meegeven. Een aanwezige moeder hoort daar in hun optiek ook bij. Ze willen graag zelf zorgen. Ook grootouders spelen een grote rol bij de opvoeding; 60 procent heeft zelfs een vaste oppasdag. Zodat een kind thuis kan blijven in zijn veilige, vertrouwde omgeving.”