„Jonge moeder hopelijk snel terug uit Egypte”

De achttienjarige Nederlandse vrouw die onlangs in Egypte onverwacht een kind kreeg en het land niet kon verlaten, komt nu mogelijk snel terug. Ze heeft inmiddels voor haar baby’tje reisdocumenten gekregen zodat het stel Egypte kan verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt te hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt, maar kan geen tijdsindicatie geven.

De vrouw beviel onlangs in een hotelkamer in een Egyptische badplaats. Ze wist niet dat ze zwanger was. Een medewerker van de Nederlandse ambassade in Caïro heeft haar inmiddels de voor haar kindje benodigde reisdocumenten gebracht. Ze kan nu in overleg met de Egyptische autoriteiten weer terug naar Nederland reizen.

RTV Rijnmond meldde destijds dat het feit dat de vader onbekend is, de situatie niet makkelijker maakte.