Jonge mannen opgepakt na dood vrouw in Ede

Twee jonge mannen van 21 en 23 jaar en een man uit Wageningen van 27 jaar zitten in de cel omdat ze mogelijk betrokken zijn geweest bij de dood van een vrouw uit Ede. De politie vond de vrouw dinsdagavond dood in haar flat aan de Jan Th. Tooroplaan. Kort daarna werden de drie mannen opgepakt. Wat de relatie is tussen de mannen en de overleden vrouw is nog niet bekend.

De woning in Ede wordt voorlopig door de politie bewaakt, aldus een politiewoordvoerster, omdat er nog allerlei onderzoek wordt gedaan. De politie kan daarom woensdag nog niks zeggen over wat zich in het huis heeft afgespeeld. Evenmin is bekend hoe de vrouw om het leven is gekomen. Het zou wel om een misdrijf gaan.