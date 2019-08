Jonge Klimaatbeweging: rapport is wake-upcall

De Jonge Klimaatbeweging hoopt dat de Nederlandse delegatie op de klimaattop, volgende maand in New York, „leiderschap zal tonen”.

In een reactie op het rapport van IPCC, het klimaatpanel van de VN, zegt de beweging dat „weer is aangetoond dat de effecten van klimaatverandering niet ver in de toekomst liggen, maar nu al desastreus zijn voor huidige generaties, zoals voor voedselzekerheid. Dit is opnieuw een wake-upcall.”

In de Jonge Klimaatbeweging werken zestig jongerenorganisaties samen om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.