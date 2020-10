Jonge Klimaatbeweging bovenaan Duurzame 100 van Trouw

De Jonge Klimaatbeweging prijkt bovenaan de zogenoemde Duurzame 100 van dagblad Trouw, meldt de krant. Niet eerder stond een collectief van mensen, in dit geval vijftig vrijwilligers plus landelijke aanhang, op nummer 1.

De klimaatjongeren vormen een collectief dat allerlei eigen milieu-voorstellen presenteert en daarmee weet door te dringen tot in de bestuurskamers. Voorzitter Werner Schouten (22) zegt „de wereld een stukje groener te willen maken door jonge generaties een stem te geven in klimaatbeleid”. Met tientallen aangesloten jeugdorganisaties noemt Trouw de Jonge Klimaatbeweging „de spreekbuis van liefst 100.000 jongeren, tussen de 16 en 32 jaar oud”.

Op nummer 2 in de lijst staat Johan Vollenbroek, die met milieuorganisatie Mobalisation for the Environment (MOB) zich hard maakt tegen de uitstoot van stikstof. „Wij proberen de wereld een stukje groener te maken”, aldus Vollenbroek. „Door, wat natuur betref, te redden wat er te redden valt. Via rechtszaken proberen we af te dwingen dat bedrijven schoner gaan werken. En als ze dat niet kunnen, dat ze dan stoppen.”

MOB haalde eerder het stikstofbeleid van de overheid onderuit bij de Raad van State.

Citizen science staat op 3 in de twaalfde editie van de Duurzame 100. Dat is een groep burgers die zelf milieumetingen doen.