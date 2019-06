Jonge kinderen zetten spoorwissel om

De politie heeft drie kinderen (van 12 en 13 jaar) van het treinspoor geplukt die een wissel in de spoorweg hadden omgezet. Door hun actie had een trein kunnen ontsporen, stelt de politie. Overigens verduidelijkt een woordvoerder van ProRail, dat in dit geval overigens geen trein kon ontsporen omdat de wissels op dat traject altijd ook nog door de machinist gecontroleerd worden. Die stapt uit en zet de wissel handmatig om in een goeie stand.

De politie van Zeeuws-Vlaanderen meldt dat vrijdag een melding binnenkwam dat op het spoor tussen Sas van Gent (Zeeland) en de Belgische grens door onbevoegde personen een wissel was omgezet. De machinist van een passerende trein had naast het spoor drie fietsen zien staan. De politie zag ter plekke inderdaad drie mensen over het spoor lopen. Omdat ze met hun auto niet verder konden zijn agenten op de fietsen gesprongen. Eenmaal bij de kinderen bekenden zij direct. "Gelukkig reed de reeds gepasseerde trein de andere kant op", stelt de politie.

De drie kunnen een Halt-straf tegemoet zien. Dat is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren tussen twaalf en achttien jaar na het plegen van een licht vergrijp niet direct met justitie in aanraking komen, maar wel worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daden. Als er schade is ontstaan aan de wissel zal ProRail deze schade verhalen, aldus de politie. Uiteraard, aldus de zegsman van de spoorbeheerder, keurt ProRail de actie van de kinderen af.