‘Jonge kinderen vergeten in strijd tegen aids’

Bijna de helft van de kinderen met hiv wereldwijd, krijgt nog altijd geen levensreddende medicijnen. In sommige landen gaat het zelfs om 75 procent, meldt het Aidsfonds in aanloop naar Wereld Aids Dag zondag.

Zonder behandeling overlijdt de helft van alle geïnfecteerde kinderen al voor het tweede levensjaar. „Het testen en behandelen van kinderen met hiv loopt sterk achter in vergelijking met volwassen. De jongsten onder hen, baby’s en peuters, worden verwaarloosd en vergeten. Dat bedreigt alle voortgang die we tot nu hebben geboekt”, zegt Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds.

Volgens de onderzoekers sterft elke vijf minuten in de wereld een kind (0 tot 14 jaar) aan aids. Het aantal sterfgevallen onder kinderen en jongeren met hiv (10 tot 19 jaar) is in vergelijking met 2000 bijna het dubbele. „Dit terwijl dat aantal onder volwassenen al tien jaar lang lager ligt dan in 2000”, aldus het Aidsfonds.

Wereldwijd leven bijna 38 miljoen mensen met hiv. Dit jaar sterven naar verwachting 770.000 mensen aan de gevolgen van aids.