Jonge kei-leggers verdacht van poging moord

De drie jongens die mogelijk betrokken zijn bij het veroorzaken van een ernstig ongeval in Schijndel afgelopen zomer, worden door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van poging tot moord. Ze zouden met opzet keien op de Structuurweg in de Brabantse plaats hebben gelegd. Daardoor kreeg een automobiliste een klapband en botste ze tegen een boom. Het slachtoffer, een 32-jarige zwangere vrouw, raakte zwaargewond.

Het drietal - van zeventien, achttien en negentien jaar - zit vast sinds hun aanhouding in januari, na zeven maanden onderzoek. Het ongeluk gebeurde op 24 juni midden in de nacht.

De rechtbank in Breda heeft ondanks verzet van het OM besloten de voorlopige hechtenis van de drie op te schorten. Ze moeten wel een enkelband dragen. Het strafrechtelijk onderzoek zit in de afrondende fase.

De verdachten komen ook uit Schijndel. Na het ongeluk vond de politie hun DNA-sporen bij de kei. De vrouw liep een incomplete dwarslaesie op. Het is niet zeker of ze ooit nog kan lopen. Ze was op het moment van het ongeluk ongeveer tien weken zwanger. De baby kwam begin dit jaar gezond ter wereld.