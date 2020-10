Een 14-jarige jongen uit Apeldoorn is donderdag in het Gelderse dorp Wenum-Wiesel om het leven gekomen toen hij op de fiets in botsing kwam met een auto. Het ongeval gebeurde op de Zwolseweg.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeluk.