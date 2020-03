Jonge eikenprocessierupsen kruipen in april uit het ei

De eerste jonge eikenprocessierupsen kruipen naar verwachting rond 6 april uit hun eitjes. De jonge rupsen veroorzaken dan nog geen overlast. Dat komt pas als ze in de tweede helft van mei brandharen krijgen en nesten gaan vormen, aldus het Kenniscentrum Eikenprocessierups donderdag.

Volgens het kenniscentrum hebben steekproeven aangetoond dat de rupsen en de eitjes geen last hebben gehad van de vele regen van de laatste tijd. Als de jonge rupsen uit de eitjes komen, moeten ze het nog een tijdje zonder voedsel stellen, omdat de eikenbomen pas later in april blad krijgen. Maar rupsen die in een goede conditie zijn, kunnen het geruime tijd in de boom volhouden zonder voedsel.

De jonge rupsen zijn kort nadat ze uit de eitjes zijn gekomen wel kwetsbaar voor natuurlijke vijanden zoals vogels. Veel gemeenten hebben deze winter zelf nestkastjes opgehangen en die ook gratis uitgedeeld, om zo veel mogelijk vogels te lokken die de rupsen opeten.

De eikenprocessierups veroorzaakte vorige zomer veel overlast. De brandharen van de rups veroorzaken gezondheidsklachten, die ernstig kunnen zijn. In het hele land zijn maatregelen genomen in de hoop de overlast komende zomer binnen de perken te houden.