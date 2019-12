‘Jonge boeren omarmen radicale acties’

Boeren staan in grote meerderheid achter de acties die gevoerd worden tegen het beleid van de overheid en met name het stikstofprobleem. De boeren en dan met name jonge boeren omarmen in grote meerderheid (69,6 procent) de radicale koers van het Farmers Defense Force (FDF).

Dat schrijft Trouw op basis van ‘De Staat van de boer 2’, deels een herhaling van het grote opinieonderzoek onder boeren dat onderzoeksbureau Geelen Consultancy in 2018 namens de krant uitvoerde. Toen meldden boeren dat ze weinig steun voelden, maar ook dat driekwart van de boeren wilde vergroenen. Ruim een jaar later laten de boeren in ruime meerderheid weten acties, waaronder tractorblokkades acceptabel te vinden.

Ruim 73 procent van de boeren ontkent het stikstofprobleem Onder jonge boeren is dat zelfs 81 procent. Het overgrote deel van hen (86,3 procent) ziet ook niets in de krimp van de veestapel.